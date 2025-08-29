Все разделы
Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 11:12
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
иллюстрация: Army Recognition

Ракеты Extended Range Attack Munition, поставку которых Киеву одобрил Государственный департамент США, могут начать поступать в Украину еще в этом году.

Источник: СNN со ссылкой на анонимный источник, "Европейская правда"

Детали: Объявление о продаже ракет ERAM на сумму 825 миллионов долларов появилось 28 августа, когда дипломатические усилия по прекращению войны еще не дали результатов, а российские удары по украинской столице привели к многочисленным жертвам.

Речь идет о возможной продаже до 3 350 ракет ERAM и 3 350 систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI).

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа состоится, то ракеты, дальность которых составляет 150-280 миль (241-450 км), могут быть поставлены позже в этом году.

Пока не ясно, будут ли установлены ограничения на использование ракет.

В США заявили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Финансирование продажи будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по программе Иностранного военного финансирования США (FMF).

На днях СМИ писали, что эти ракеты могут поступить в Украину в течение шести недель.

СШАпомощь Украинеоружиевойна
