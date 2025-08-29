Усі розділи
В Естонії поділяться досвідом з українськими правоохоронцями, як підвищити довіру до поліції

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 серпня 2025, 14:26
фото: Патрульна поліція

В Естонії цього тижня стартував дворічний проєкт, в ході якого естонські поліцейські навчатимуть своїх українських колег. Мета проєкту – поділитися досвідом естонської поліції, щоб підтримати розвиток правової держави та підвищення довіри до поліції в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: В ході проєкту Департамент поліції та прикордонної охорони навчить загалом 84 українських поліцейських керівників вищої та середньої ланки з ГУ Нацполу, патрульної поліції та шкіл поліції.

Проєкт триватиме з 2025 по 2027 рік, і за цей час Естонію відвідають шість навчальних груп з України.

Перша навчальна група з 14 українських поліцейських вже перебуває в Тарту. Навчання триватиме один тиждень, в ході програми керівники поліції отримають, серед іншого, огляд щодо створення естонської поліції, реформ управління та впровадження сучасних принципів управління, організаційної культури, внутрішнього контролю та майбутніх розробок.

Такий проєкт навчання Департамент поліції та прикордонної охорони проводить вже вдруге. В 2023-2025 роках подібне навчання пройшли 34 керівники української поліції.

Повідомляли також, що Естонія готова взяти участь у майбутній миротворчій операції в Україні силами до однієї роти.

А на початку серпня українські рятувальники отримали від Латвії 16 пожежних автомобілів.

