В Эстонии поделятся опытом с украинскими правоохранителями, как повысить доверие к полиции

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 29 августа 2025, 14:26
фото: Патрульная полиция

В Эстонии на этой неделе стартовал двухлетний проект, в ходе которого эстонские полицейские будут обучать своих украинских коллег. Цель проекта – поделиться опытом эстонской полиции, чтобы поддержать развитие правового государства и повышение доверия к полиции в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В ходе проекта Департамент полиции и пограничной охраны обучит в общей сложности 84 украинских полицейских руководителей высшего и среднего звена из Главного управления Национальной полиции, патрульной полиции и школ полиции.

Проект продлится с 2025 по 2027 год, и за это время Эстонию посетят шесть учебных групп из Украины.

Первая учебная группа из 14 украинских полицейских уже находится в Тарту. Обучение продлится одну неделю, в ходе программы руководители полиции получат, среди прочего, обзор создания эстонской полиции, реформ управления и внедрения современных принципов управления, организационной культуры, внутреннего контроля и будущих разработок.

Такой проект обучения Департамент полиции и пограничной охраны проводит уже во второй раз. В 2023-2025 годах подобное обучение прошли 34 руководителя украинской полиции.

Сообщалось также, что Эстония готова принять участие в будущей миротворческой операции в Украине силами до одной роты.

А в начале августа украинские спасатели получили от Латвии 16 пожарных автомобилей.

