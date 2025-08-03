Кривонос: Під час дії закону про обмеження НАБУ генпрокурор не отримав доступу до жодної справи

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час дії закону №12414, який тимчасово обмежував незалежність НАБУ та САП, генеральний прокурор не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень Бюро.

Джерело: заява директора НАБУ Семена Кривонос в інтерв’ю ВВС Україна

Деталі: За словами Кривоноса, закон дозволяв генпрокурору витребовувати справи, читати матеріали, а також ознайомлюватися з даними негласних слідчих дій, зокрема - інформацією про викривачів та прослуховування.

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Пряма мова Кривоноса: "Це був величезний ризик. Наголошу, що він (генеральний прокурор – Ред.) не скористався цим правом протягом дії цього закону. Цього не було. Ми точно знаємо, що викривачі з цього приводу дуже сильно нервували. Справді, виникли проблеми щодо співпраці з викривачами. Це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося. Жодної справи генпрокурор не взяв, він підтвердив це публічно. Він до жодної справи не отримав доступ. Суспільство має бути спокійне в цій частині".

Передісторія:

За даними УП, Руслана Кравченка призначили генпрокурором паралельно з підготовкою змін щодо НАБУ і САП.

Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", із правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко закликали президента Володимира Зеленського не підписувати документ, який фактично знищує незалежність антикорупційних органів. Однак ввечері 22 липня Зеленський підписав закон.

В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Знай більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"