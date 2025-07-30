УП: Кравченка призначили генпрокурором паралельно з підготовкою змін щодо НАБУ і САП
Призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором збіглося у часі з активізацією тиску на антикорупційні органи та появою скандального законопроєкту №12414, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
Джерело: матеріал УП "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Деталі: Як повідомляє Українська правда, 35-річного Кравченка призначили у момент, коли в Офісі президента вже знали про ймовірне вручення підозри міністру Олексію Чернишову – після обшуків, проведених НАБУ і САП у травні.
Дослівно зі статті: "Саме тими днями, коли Чернишов уже перебував за кордоном і не збирався повертатися, відбулася фінальна зустріч Кравченка з керівництвом держави в ОПУ.
Першим проєктом, який обговорювали з Кравченком, було… знищення незалежності антикорупційної системи. "Подумати, як", – у такій м'якій, але цілком зрозумілій формі озвучували завдання наймолодшому генпрокурору в історії України".
Деталі: Зазначається, що ініціатором процесу джерела УП називають керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Сам Кравченко, за цими даними, під час зустрічі погодився, що "потягне" запропонований йому проєкт.
За словами співрозмовників УП, саме справа щодо Чернишова могла стати каталізатором дій з боку Банкової. Джерела, знайомі з матеріалами обшуків, розповідають, що на телефоні міністра були знайдені особисті фото з президентом і його дітьми. Цей факт, як стверджують правоохоронці, став аргументом для визначення ризиків у справі.
У день призначення Кравченка джерела в правоохоронних структурах поширювали інформацію, що одним з його перших кроків стане передача справи Чернишова з-під юрисдикції НАБУ до контрольованого Офісом президента органу.
Кравченко публічно це заперечив. Але, як зазначають представники антикорупційних структур, контроль над НАБУ і САП через зміну законодавства міг дозволити не передавати справу – а керувати нею зсередини.
Ознаки можливої політичної мотивації журналісти УП побачили й у справі народного депутата з групи "Довіра" Роберта Горвата. Як розповіли УП в САП, раніше він уклав угоду зі слідством у справі про заволодіння землею на Закарпатті. Однак невдовзі після призначення Кравченка депутат відмовився підписувати угоду, заявивши, що "Клименка (керівник САП – УП) скоро зіб'ють".
22 липня Горват проголосував як за законопроєкт №12414, так і за призначення Кравченка. За даними УП, разом з ним "за" натиснули ще дев’ятеро депутатів "Довіри". Джерела у Верховній Раді пов’язують це з політичними домовленостями: лояльність у голосуваннях в обмін на вплив на хід розслідувань.
Попри те, що Кравченко публічно заявив, що дізнався про нові повноваження щодо НАБУ і САП уже після голосування – з телеграм-каналів, – джерела в антикорупційній спільноті ставлять це під сумнів.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. У НАБУ повідомляли, що силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП. Однак увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".