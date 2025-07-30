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УП: Кравченка призначили генпрокурором паралельно з підготовкою змін щодо НАБУ і САП

Українська правдаСереда, 30 липня 2025, 15:32
УП: Кравченка призначили генпрокурором паралельно з підготовкою змін щодо НАБУ і САП
Facebook/ Кравченко

Призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором збіглося у часі з активізацією тиску на антикорупційні органи та появою скандального законопроєкту №12414, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Джерело: матеріал УП "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Деталі: Як повідомляє Українська правда, 35-річного Кравченка призначили у момент, коли в Офісі президента вже знали про ймовірне вручення підозри міністру Олексію Чернишову – після обшуків, проведених НАБУ і САП у травні. 

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Дослівно зі статті: "Саме тими днями, коли Чернишов уже перебував за кордоном і не збирався повертатися, відбулася фінальна зустріч Кравченка з керівництвом держави в ОПУ. 

Першим проєктом, який обговорювали з Кравченком, було… знищення незалежності антикорупційної системи. "Подумати, як", – у такій м'якій, але цілком зрозумілій формі озвучували завдання наймолодшому генпрокурору в історії України".

Деталі: Зазначається, що ініціатором процесу джерела УП називають керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Сам Кравченко, за цими даними, під час зустрічі погодився, що "потягне" запропонований йому проєкт.

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За словами співрозмовників УП, саме справа щодо Чернишова могла стати каталізатором дій з боку Банкової. Джерела, знайомі з матеріалами обшуків, розповідають, що на телефоні міністра були знайдені особисті фото з президентом і його дітьми. Цей факт, як стверджують правоохоронці, став аргументом для визначення ризиків у справі.

У день призначення Кравченка джерела в правоохоронних структурах поширювали інформацію, що одним з його перших кроків стане передача справи Чернишова з-під юрисдикції НАБУ до контрольованого Офісом президента органу.

Кравченко публічно це заперечив. Але, як зазначають представники антикорупційних структур, контроль над НАБУ і САП через зміну законодавства міг дозволити не передавати справу – а керувати нею зсередини.

Ознаки можливої політичної мотивації журналісти УП побачили й у справі народного депутата з групи "Довіра" Роберта Горвата. Як розповіли УП в САП, раніше він уклав угоду зі слідством у справі про заволодіння землею на Закарпатті. Однак невдовзі після призначення Кравченка депутат відмовився підписувати угоду, заявивши, що "Клименка (керівник САП – УП) скоро зіб'ють".

22 липня Горват проголосував як за законопроєкт №12414, так і за призначення Кравченка. За даними УП, разом з ним "за" натиснули ще дев’ятеро депутатів "Довіри". Джерела у Верховній Раді пов’язують це з політичними домовленостями: лояльність у голосуваннях в обмін на вплив на хід розслідувань.

Попри те, що Кравченко публічно заявив, що дізнався про нові повноваження щодо НАБУ і САП уже після голосування – з телеграм-каналів, – джерела в антикорупційній спільноті ставлять це під сумнів.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

НАБУОфіс генпрокурораОфіс президента
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