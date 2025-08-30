Усі розділи
Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 02:16
Путін анонсував переговори з Китаєм щодо поглиблення співпраці
Фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін напередодні візиту до Китаю заявив про намір обговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном подальше поглиблення співпраці. Він також звинуватив Захід у "фальсифікації історії Другої світової війни" та подякував Китаю за співпрацю в ООН.

Джерело: інтерв’ю Путіна китайському державному інформаційному агентству "Сіньхуа"

Деталі: Путін заявив, що високо цінує "щире бажання глави китайської держави всебічно розвивати відносини всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії" з Росією.

За словами Путіна, під час зустрічі з китайським лідером він планує обговорити нові кроки щодо поглиблення двостороннього співробітництва. За його словами, Китай є головним торговельним партнером Росії, а розрахунки між країнами "практично повністю переведені на національні валюти".

Путін зокрема похвалився тим, що Росія є головним постачальником нафти й газу до Китаю, і що країни "продовжують працювати над зниженням торговельних бар'єрів одна для одної".

Окрему увагу Путін приділив міжнародній політиці, заявивши, що Росія та Китай мають "схожі погляди" на принципові питання глобальної безпеки. Він зазначив, що співпраця Москви та Пекіна на майданчику ООН перебуває на "безпрецедентно високому рівні" і "відповідає духу всеосяжного партнерства і стратегічного співробітництва".

Окремо Путін заявив, нібито низка держав Заходу "фактично здійснює перегляд підсумків Другої світової війни", нібито "історична правда фальсифікується і замовчується", а Росія і Китай "рішуче засуджують спроби перекрутити історію Другої світової війни". 

"Упевнений, Росія і Китай – і надалі разом працюватимуть в ім'я досягнення благородної мети – процвітання наших великих народів", – заявив Путін.

Передісторія: 

  • 29 серпня Financial Times з посиланням на чотири поінформованих джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп нібито запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після припинення повномасштабної російської агресії.

ПутінКитайросійсько-українська війнаРосія
