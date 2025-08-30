Путин анонсировал переговоры с Китаем по углублению сотрудничества

Правитель России Владимир Путин накануне визита в Китай заявил о намерении обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином дальнейшее углубление сотрудничества. Он также обвинил Запад в "фальсификации истории Второй мировой войны" и поблагодарил Китай за сотрудничество в ООН.

Источник: интервью Путина китайскому государственному информационному агентству "Синьхуа"

Детали: Путин заявил, что высоко ценит "искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" с Россией.

По словам Путина, во время встречи с китайским лидером он планирует обсудить новые шаги по углублению двустороннего сотрудничества. По его словам, Китай является главным торговым партнером России, а расчеты между странами "практически полностью переведены на национальные валюты".

Путин в частности похвастался тем, что Россия является главным поставщиком нефти и газа в Китай, и что страны "продолжают работать над снижением торговых барьеров друг для друга".

Отдельное внимание Путин уделил международной политике, заявив, что Россия и Китай имеют "схожие взгляды" на принципиальные вопросы глобальной безопасности. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина на площадке ООН находится на "беспрецедентно высоком уровне" и "соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества".

Отдельно Путин заявил, якобы ряд государств Запада "фактически осуществляет пересмотр итогов Второй мировой войны", якобы "историческая правда фальсифицируется и замалчивается", а Россия и Китай "решительно осуждают попытки исказить историю Второй мировой войны".

"Уверен, Россия и Китай – и в дальнейшем вместе будут работать во имя достижения благородной цели – процветания наших великих народов", – заявил Путин.

Предыстория: