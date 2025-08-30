США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot і послуг супутникового зв’язку на $329 млн

Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання та послуги підтримки працездатності системи протиповітряної оборони Patriot, а також послуг супутникового зв’язку Starlink, на загальну суму 329 мільйонів доларів.

Джерело: повідомлення Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США

Деталі: У відомстві повідомили, що уряд України планує закупити обладнання та послуги для Patriot на орієнтовну суму $179,1 млн. Пакет включає секретні та несекретні запасні частини, технічну підтримку, програмне забезпечення та його оновлення, модифікації системи, випробувальне обладнання, обладнання зв’язку, послуги інтеграції, ремонт, навчання, технічну допомогу та супутні елементи матеріально-технічної бази.

Реклама:

Дослівно: "Основними підрядниками виступатимуть компанії RTX Corporation та Lockheed Martin. Для реалізації угоди приблизно п’ять представників уряду США та п’ятнадцять представників підрядників вирушать до Європейського командування США для підтримки навчання та участі у періодичних зустрічах".

Деталі: Окремо Держдеп схвалив продаж послуг супутникового зв’язку Starlink та відповідного обладнання на загальну суму $150 млн. Головним підрядником у цій частині угоди стане компанія Starlink Services.

Передісторія:

РЕКЛАМА: