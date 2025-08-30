США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot и услуг спутниковой связи на $329 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуги поддержки работоспособности системы противовоздушной обороны Patriot, а также услуг спутниковой связи Starlink, на общую сумму 329 миллионов долларов.

Источник: сообщения Управления военного сотрудничества министерства обороны США

Детали: В ведомстве сообщили, что правительство Украины планирует закупить оборудование и услуги для Patriot на ориентировочную сумму $179,1 млн. Пакет включает секретные и несекретные запасные части, техническую поддержку, программное обеспечение и его обновления, модификации системы, испытательное оборудование, оборудование связи, услуги интеграции, ремонт, обучение, техническую помощь и сопутствующие элементы материально-технической базы.

Дословно: "Основными подрядчиками будут выступать компании RTX Corporation и Lockheed Martin. Для реализации соглашения примерно пять представителей правительства США и пятнадцать представителей подрядчиков отправятся в Европейское командование США для поддержки обучения и участия в периодических встречах".

Детали: Отдельно Госдеп одобрил продажу услуг спутниковой связи Starlink и соответствующего оборудования на общую сумму $150 млн. Главным подрядчиком в этой части сделки станет компания Starlink Services.

