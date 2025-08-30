Усі розділи
США надають Україні можливості для "глибших" ударів по Росії – посол при НАТО

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 07:30
Метью Вітакер. Фото: Getty Images

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території Росії.

Джерело: Вітакер в інтерв’ю Fox News

Деталі: За словами Вітакера, нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України. Крім того, Вашингтон щомісяця постачає Києву зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників по НАТО.

"Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях", – сказав Вітакер. 

Дипломат відзначив, що Трамп паралельно із військовою допомогою веде закулісні переговори з Кремлем і продовжує здійснювати економічний тиск на Росію. На його думку, така стратегія суттєво відрізняється від дій попередньої адміністрації Байдена.

Пряма мова: "Президент Трамп знає всі карти, які йому ще залишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим? Швидше за все, ні. Але процес іде, і сторони спілкуються. І це добре".

Деталі: За словами Вітакера, США надають Україні "можливості для нанесення більш глибоких ударів" чого не було за Байдена.

"Це не війна Дональда Трампа, але він прагне зупинити вбивства й атаки на українські міста", – наголосив посол.

Передісторія:

  • Напередодні Державний департамент США схвалив продаж Україні 3 350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM на загальну суму 825 мільйонів доларів.

СШАдопомога Україніросійсько-українська війна
