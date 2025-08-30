США предоставляют Украине возможности для "более глубоких" ударов по России – посол при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военную поддержку Украины, в частности обеспечивая возможности для осуществления "более глубоких ударов" по территории России.

Источник: Уитакер в интервью Fox News

Детали: По словам Уитакера, новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов уже направляется в Украину. Кроме того, Вашингтон ежемесячно поставляет Киеву оружия еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

"Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях", – сказал Уитакер.

Дипломат отметил, что Трамп параллельно с военной помощью ведет закулисные переговоры с Кремлем и продолжает осуществлять экономическое давление на Россию. По его мнению, такая стратегия существенно отличается от действий предыдущей администрации Байдена.

Прямая речь: "Президент Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть. Но он также понимает, что ему нужно держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо".

Детали: По словам Уитакера, США предоставляют Украине "возможности для нанесения более глубоких ударов" чего не было при Байдене.

"Это не война Дональда Трампа, но он стремится остановить убийства и атаки на украинские города", – подчеркнул посол.

