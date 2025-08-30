Біля Черкас пошкоджений ліцей через російську атаку
Субота, 30 серпня 2025, 09:38
У Черкаському районі унаслідок російської атаки в ніч на 30 серпня вибуховою хвилею пошкоджено вікна в місцевому ліцеї.
Джерело: Черкаська ОВА
Деталі: Зазначається, що у межах області знешкоджено дві російські ракети та 14 БпЛА.
Реклама:
Від падіння уламків утворилося декілька пожеж. Зокрема, в обласному центрі на площі у 800 кв.м.
Постраждалих немає.
Нагадаємо: В ніч на 30 серпня Росія вдарила по Україні ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. ППО знешкодила 548 із 582 засобів повітряного нападу противника, є влучання та падіння уламків.