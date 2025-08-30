Росія атакувала 582 дронами і ракетами, ППО знешкодила більшість із них, є влучання

В ніч на 30 серпня Росія вдарила по Україні ударними БпЛА, ракетами повітряного, наземного та морського базування. ППО знешкодила 548 із 582 засобів повітряного нападу противника, є влучання та падіння уламків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: із 19.00 п'ятниці ворог випустив:

Реклама:

- 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.;

- 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю – РФ.;

- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. – РФ., акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої обл.).

РЕКЛАМА:

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

- 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Повітряні сили наголошують, що атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Українців закликають дотримватись правил безпеки та перебувати в укриттях.

Що передувало: Внаслідок масованої атаки РФ в ніч на 30 серпня в Запоріжжі і Дніпрі є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.