Возле Черкасс поврежден лицей из-за российской атаки

В Черкасском районе в результате российской атаки в ночь на 30 августа взрывной волной повреждены окна в местном лицее.

Источник: Черкасская ОВА

Детали: Отмечается, что в пределах области обезврежены две российские ракеты и 14 БПЛА.

От падения обломков образовалось несколько пожаров. В частности, в областном центре на площади в 800 кв.м.

Пострадавших нет.

Напомним: В ночь на 30 августа Россия нанесла по Украине удар ударными БПЛА, ракетами воздушного, наземного и морского базирования. ПВО обезвредила 548 из 582 средств нападения противника, есть попадания и падение обломков.