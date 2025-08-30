Усі розділи
Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34

Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 21:08
Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34
наслідки атаки РФ на Запоріжжя, фото ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34, одна людина загинула.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вже 30 поранених: постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки продовжують звертатися по допомогу медиків.

У більшості постраждалих осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес".

Деталі: Перед цим Федоров повідомив, що по допомогу до соціальних служб та районних адміністрацій внаслідок атаки РФ звернулися вже 235 людей. Серед них 11 ВПО, 57 осіб пільгових категорій. Дві людини потребували поселення в місце тимчасового перебування.

Оновлено: О 19:19 секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що кількість постраждалих зросла до 34.

Пряма мова Харченко: "Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки".

Що передувало: Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети.

Згодом кількість поранених зросла до 28 осіб. Одна людина загинула.

Запоріжжявійна
