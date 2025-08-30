Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до 34, один человек погиб.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров, секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram
Прямая речь: "Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью к медикам.
У большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс".
Детали: Перед этим Федоров сообщил, что за помощью в социальные службы и районные администрации в результате атаки РФ обратились уже 235 человек. Среди них 11 ВПЛ, 57 человек льготных категорий. Два человека нуждались в поселении в место временного пребывания.
Обновлено: В 19:19 секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что количество пострадавших возросло до 34.
Прямая речь Харченко: "На данный момент уже 34 пострадавших в результате массированной атаки".
Что предшествовало: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.
Впоследствии количество раненых возросло до 28 человек. Один человек погиб.