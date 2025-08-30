Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до 34, один человек погиб.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров, секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram

Прямая речь: "Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью к медикам.

У большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс".

Детали: Перед этим Федоров сообщил, что за помощью в социальные службы и районные администрации в результате атаки РФ обратились уже 235 человек. Среди них 11 ВПЛ, 57 человек льготных категорий. Два человека нуждались в поселении в место временного пребывания.

Обновлено: В 19:19 секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что количество пострадавших возросло до 34.

Прямая речь Харченко: "На данный момент уже 34 пострадавших в результате массированной атаки".

Что предшествовало: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.

Впоследствии количество раненых возросло до 28 человек. Один человек погиб.