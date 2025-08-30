Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 21:08
Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34
последствия атаки РФ на Запорожье, фото ОВА

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до 34, один человек погиб.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров, секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко в Telegram

Прямая речь: "Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью к медикам.

Реклама:

У большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс".

Детали: Перед этим Федоров сообщил, что за помощью в социальные службы и районные администрации в результате атаки РФ обратились уже 235 человек. Среди них 11 ВПЛ, 57 человек льготных категорий. Два человека нуждались в поселении в место временного пребывания.

Обновлено: В 19:19 секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что количество пострадавших возросло до 34.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Харченко: "На данный момент уже 34 пострадавших в результате массированной атаки".

Что предшествовало: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.

Впоследствии количество раненых возросло до 28 человек. Один человек погиб.

Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Полиция и прокуратура рассказали о расследовании убийства Парубия
The Telegraph: Трамп предлагал привлечь ЧВК из США в рамках гарантий для Украины
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Все новости...
Запорожье
В Запорожье уже 28 раненых, спасательные работы завершены
В Запорожской области без света 25 тысяч абонентов из-за российской атаки
Россияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Последние новости
21:41
Туск и президент Еврокомиссии вместе отправятся на границу с Беларусью
21:08
обновлено от 16:10Массированная атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 34
20:41
Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены
20:40
Генсек Совета Европы оказался в больнице
20:20
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
19:54
"Большая потеря для Украины": как в соцсетях вспоминают погибшего нардепа Андрея Парубия
19:52
теннисUS Open: как Костюк спасла Украину от худшего результата за 20 лет
19:51
Посол ЕС в Украине отреагировала на убийство Парубия
19:33
Axios: Трамп думает приостановить миротворческие усилия в отношении Украины
19:15
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: