Після атаки РФ у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

Після нічної атаки РФ на Запоріжжя енергетики відновили електропостачання більшості споживачів, проте роботи ще тривають.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Сьогодні (в суботу – ред.) енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів. Втім, роботи ще тривають".

Деталі: За словами Федорова, понівечені ворожими ударами будинки залишаються відключеними з міркувань безпеки. Це 3 багатоповерхівки та 32 приватних будинки.

Пряма мова Федорова: "Фахівці повернуть газ в оселі після перевірки та відновлення всіх систем".

Що передувало: Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети.

В суботу ввечері стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34, одна людина загинула.