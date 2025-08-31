Все разделы
После атаки РФ в Запорожье возобновили электроснабжение большинства потребителей – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 01:16
После атаки РФ в Запорожье возобновили электроснабжение большинства потребителей – ОВА
фото: ГСЧС

После ночной атаки РФ в Запорожье энергетики возобновили электроснабжение большинства потребителей, однако работы еще продолжаются.

Источник: руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Сегодня (в субботу – ред.) энергетики работали без остановки. На данный момент вернули электричество большинству потребителей. Впрочем, работы еще продолжаются".

Детали: По словам Федорова, изуродованные вражескими ударами дома остаются отключенными из соображений безопасности. Это 3 многоэтажки и 32 частных дома.

Прямая речь Федорова: "Специалисты вернут газ в жилище после проверки и восстановления всех систем".

Что предшествовало: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.

В субботу вечером стало известно, что количество пострадавших в результате ночной атаки РФ на Запорожье возросло до 34, один человек погиб.

