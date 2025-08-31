Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після 5-річної перерви

Ольга КацімонНеділя, 31 серпня 2025, 11:50
Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після 5-річної перерви
Скриншот

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про відновлення прямих пасажирських рейсів між Індією та Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви.

Джерела: Bloomberg, NDTV

Деталі: Заяву Моді зробив під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні.

Реклама:

Прямі рейси між двома країнами були припинені у 2020 році після пандемії Covid-19 та загострення дипломатичних відносин через прикордонні сутички. З того часу подорожувальники користувалися пересадками у Гонконзі чи Сінгапурі.

Пряма мова Моді: "Світ рухається до трансформації. Китай та Індія – дві найцивілізованіші країни. Ми є двома найбільш населеними країнами світу та частиною Глобального Півдня... Життєво важливо бути друзями, добрим сусідом, щоб Дракон і Слон об'єдналися".

Деталі: Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років. Раніше цього місяця міністри закордонних справ двох країн у Нью-Делі домовилися активізувати торгівлю та інвестиції. Китайський міністр закордонних справ Ван Ї також зустрічався з Моді, який назвав поступ у відносинах "керованим повагою до інтересів одне одного".

Відновлення авіасполучення між Індією та Китаєм відбувається на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом 50% мит на індійські товари через закупівлю російської нафти. Водночас Китай і США домовилися продовжити торгове перемир’я.

До призупинення рейсів маршрути між Індією та Китаєм виконували Air India, IndiGo, а також китайські авіакомпанії Air China, China Southern та China Eastern. За даними Bloomberg, найбільший авіаперевізник Індії IndiGo вже заявив про готовність відновити польоти, очікується й повернення Air India.

Що цьому передувало:

  • Напередодні, 30 серпня, президент Володимир Зеленський говорив з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час розмови Моді підтримав необхідність припинення вогню. Україна розраховує, що те саме звучатиме на зустрічі у Китаї.
  • До Китаю з чотириденним візитом також прибув глава Кремля Володимир Путін.

ІндіяКитайавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський – опитування
доповненоВідомі дати прощання та поховання Андрія Парубія
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
Усі новини...
Індія
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Зеленський після розмови з Моді: Розраховуємо, що підтримка припинення вогню звучатиме на зустрічах у Китаї
США вдарили митами по Індії за купівлю російської нафти
Останні новини
20:51
Може вбити за лічені години: що варто знати про менінгококову інфекцію, яка часто вражає дітей
20:43
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
20:30
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами у країні
19:57
більярдCяо сяє другий рік поспіль, провал Вілсона і Трампа: підсумки Wuhan Open
19:53
Путін зустрінеться з Фіцо у Китаї
19:35
На Дніпропетровщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина
19:27
У Польщі ультраправий політик пішов з партії задля стосунків з жінкою, що змінила стать
19:01
Данський велогонщик Вінгегор вдруге переміг на етапі Вуельти, лідирує норвежець Трен
19:00
У перший день осені Україну прогріє до 37°
18:50
У Молдові остаточно не допустили до виборів дві партії з блоку Шора
Усі новини...
Реклама:
Реклама: