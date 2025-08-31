Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після 5-річної перерви

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про відновлення прямих пасажирських рейсів між Індією та Китаєм після більш ніж п’ятирічної перерви.

Джерела: Bloomberg, NDTV

Деталі: Заяву Моді зробив під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні.

Прямі рейси між двома країнами були припинені у 2020 році після пандемії Covid-19 та загострення дипломатичних відносин через прикордонні сутички. З того часу подорожувальники користувалися пересадками у Гонконзі чи Сінгапурі.

Пряма мова Моді: "Світ рухається до трансформації. Китай та Індія – дві найцивілізованіші країни. Ми є двома найбільш населеними країнами світу та частиною Глобального Півдня... Життєво важливо бути друзями, добрим сусідом, щоб Дракон і Слон об'єдналися".

Деталі: Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років. Раніше цього місяця міністри закордонних справ двох країн у Нью-Делі домовилися активізувати торгівлю та інвестиції. Китайський міністр закордонних справ Ван Ї також зустрічався з Моді, який назвав поступ у відносинах "керованим повагою до інтересів одне одного".

Відновлення авіасполучення між Індією та Китаєм відбувається на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом 50% мит на індійські товари через закупівлю російської нафти. Водночас Китай і США домовилися продовжити торгове перемир’я.

До призупинення рейсів маршрути між Індією та Китаєм виконували Air India, IndiGo, а також китайські авіакомпанії Air China, China Southern та China Eastern. За даними Bloomberg, найбільший авіаперевізник Індії IndiGo вже заявив про готовність відновити польоти, очікується й повернення Air India.

