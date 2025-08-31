Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после 5-летнего перерыва

Ольга КацимонВоскресенье, 31 августа 2025, 11:50
Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после 5-летнего перерыва
Скриншот

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении прямых пассажирских рейсов между Индией и Китаем после более чем пятилетнего перерыва.

Источники: Bloomberg, NDTV

Детали: Заявление Моди сделал во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Реклама:

Прямые рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году после пандемии Covid-19 и обострения дипломатических отношений из-за приграничных столкновений. С тех пор путешественники пользовались пересадками в Гонконге или Сингапуре.

Прямая речь Моди: "Мир движется к трансформации. Китай и Индия - две наиболее цивилизованные страны. Мы - две самые населённые страны мира и часть Глобального Юга... Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, чтобы Дракон и Слон объединились".

Детали: Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Ранее в этом месяце министры иностранных дел двух стран в Нью-Дели договорились активизировать торговлю и инвестиции. Министр иностранных дел Китая Ван И также встречался с Моди, который назвал прогресс в отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".

Возобновление авиасообщения между Индией и Китаем происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 50% пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти. В то же время Китай и США договорились продлить торговое перемирие.

До приостановки рейсов маршруты между Индией и Китаем выполняли Air India, IndiGo, а также китайские авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern. По данным Bloomberg, крупнейший авиаперевозчик Индии IndiGo уже заявил о готовности возобновить полёты, ожидается также возвращение Air India.

Что этому предшествовало:

  • Накануне, 30 августа, президент Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора Моди поддержал необходимость прекращения огня. Украина рассчитывает, что то же самое прозвучит и на встрече в Китае.
  • В Китай с четырёхдневным визитом также прибыл глава Кремля Владимир Путин.

ИндияКитайавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
дополненоИзвестны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
видеоПутин прилетел с продолжительным визитом в Китай
Все новости...
Индия
"Нобелевские амбиции" и тарифы рассорили Трампа с премьером Индии – NYT
Зеленский после разговора с Моди: Рассчитываем, что поддержка прекращения огня будет звучать на встречах в Китае
США ударили пошлинами по Индии за покупку российской нефти
Последние новости
20:51
Может убить за считанные часы: что следует знать о менингококковой инфекции, которая часто поражает детей
20:43
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают
20:30
Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами в стране
19:57
бильярдСяо сияет второй год подряд, "Проклятие Диня" разрушено, провал Уилсона и Трампа: итоги Wuhan Open
19:53
Путин встретится с Фицо в Китае
19:35
В Днепропетровской области в результате обстрелов ранены 6 человек, среди них ребенок
19:27
В Польше ультраправый политик ушел из партии ради отношений с женщиной, сменившей пол
19:01
велоспортВуэльта. Вторая победа Вингегора, Трен удержал лидерство
19:00
В первый день осени Украину прогреет до 37°
18:50
В Молдове окончательно не допустили к выборам две партии из блока Шора
Все новости...
Реклама:
Реклама: