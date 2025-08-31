Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после 5-летнего перерыва

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении прямых пассажирских рейсов между Индией и Китаем после более чем пятилетнего перерыва.

Источники: Bloomberg, NDTV

Детали: Заявление Моди сделал во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Прямые рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году после пандемии Covid-19 и обострения дипломатических отношений из-за приграничных столкновений. С тех пор путешественники пользовались пересадками в Гонконге или Сингапуре.

Прямая речь Моди: "Мир движется к трансформации. Китай и Индия - две наиболее цивилизованные страны. Мы - две самые населённые страны мира и часть Глобального Юга... Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, чтобы Дракон и Слон объединились".

Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc

Детали: Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Ранее в этом месяце министры иностранных дел двух стран в Нью-Дели договорились активизировать торговлю и инвестиции. Министр иностранных дел Китая Ван И также встречался с Моди, который назвал прогресс в отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".

Возобновление авиасообщения между Индией и Китаем происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 50% пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти. В то же время Китай и США договорились продлить торговое перемирие.

До приостановки рейсов маршруты между Индией и Китаем выполняли Air India, IndiGo, а также китайские авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern. По данным Bloomberg, крупнейший авиаперевозчик Индии IndiGo уже заявил о готовности возобновить полёты, ожидается также возвращение Air India.

