Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после 5-летнего перерыва
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о возобновлении прямых пассажирских рейсов между Индией и Китаем после более чем пятилетнего перерыва.
Детали: Заявление Моди сделал во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Прямые рейсы между двумя странами были прекращены в 2020 году после пандемии Covid-19 и обострения дипломатических отношений из-за приграничных столкновений. С тех пор путешественники пользовались пересадками в Гонконге или Сингапуре.
Прямая речь Моди: "Мир движется к трансформации. Китай и Индия - две наиболее цивилизованные страны. Мы - две самые населённые страны мира и часть Глобального Юга... Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, чтобы Дракон и Слон объединились".
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025РЕКЛАМА:
Детали: Это первый визит Моди в Китай за последние семь лет. Ранее в этом месяце министры иностранных дел двух стран в Нью-Дели договорились активизировать торговлю и инвестиции. Министр иностранных дел Китая Ван И также встречался с Моди, который назвал прогресс в отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".
Возобновление авиасообщения между Индией и Китаем происходит на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 50% пошлин на индийские товары из-за закупок российской нефти. В то же время Китай и США договорились продлить торговое перемирие.
До приостановки рейсов маршруты между Индией и Китаем выполняли Air India, IndiGo, а также китайские авиакомпании Air China, China Southern и China Eastern. По данным Bloomberg, крупнейший авиаперевозчик Индии IndiGo уже заявил о готовности возобновить полёты, ожидается также возвращение Air India.
Что этому предшествовало:
- Накануне, 30 августа, президент Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора Моди поддержал необходимость прекращения огня. Украина рассчитывает, что то же самое прозвучит и на встрече в Китае.
- В Китай с четырёхдневным визитом также прибыл глава Кремля Владимир Путин.