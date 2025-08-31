Сирський: З початку року Росія втратила на фронті понад 290 тис. військових
Від початку 2025 року російська армія втратила понад 290 тисяч убитими та важкопораненими на всій лінії фронту.
Джерело: доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президенту Зеленському 31 серпня
Деталі: Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, де зосередили основні зусилля, але не реалізували жодного зі своїх стратегічних завдань.
На окремих ділянках фронту тривають стабілізаційні заходи.
Зеленський відзначив, що українські підрозділи щотижня поповнюють "обмінний фонд" полоненими росіянами.
Проаналізовано також ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. ЗСУ готові до нових атак.
Дослівно: "Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки".
Що цьому передувало:
-
Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим.