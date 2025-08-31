Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський: З початку року Росія втратила на фронті понад 290 тис. військових

Ольга КацімонНеділя, 31 серпня 2025, 13:31
Сирський: З початку року Росія втратила на фронті понад 290 тис. військових
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Від початку 2025 року російська армія втратила понад 290 тисяч убитими та важкопораненими на всій лінії фронту.

Джерело: доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президенту Зеленському 31 серпня 

Деталі: Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, де зосередили основні зусилля, але не реалізували жодного зі своїх стратегічних завдань.

Реклама:

На окремих ділянках фронту тривають стабілізаційні заходи.

Зеленський відзначив, що українські підрозділи щотижня поповнюють "обмінний фонд" полоненими росіянами.

Проаналізовано також ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. ЗСУ готові до нових атак.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки".

Що цьому передувало:

Зеленськийарміяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський: З початку року Росія втратила на фронті понад 290 тисяч військових
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
футболЛідер донецького "Шахтаря" Судаков перейшов у португальську "Бенфіку"
відеоПутін прилетів з тривалим візитом до Китаю
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані – ОСУВ "Дніпро"
Усі новини...
ПС: Росія атакувала 142 безпілотниками, є влучання та падіння у 16 локаціях
ОК "Північ": 87% повідомлень про інциденти з ТЦК є маніпуляціями
Цивільне судно підірвалося на вибухівці біля Одеси
Будівля Херсонської ОДА горіла пів доби після російської атаки
Останні новини
14:30
Суд наказав фірмі з орбіти дружини нардепа повернути Міноборони гроші за мастила
14:14
відеоПід Москвою горять два склади хімічного заводу
14:10
Росія атакувала Херсон: загинула жінка, шестеро людей поранені
14:06
Відомі тенісисти на US Open поскаржилися на запах марихуани, який заважає грати
13:59
ФОТОУ Києві сотні людей прийшли попрощатися із загиблими через російську атаку матір'ю та донькою
13:46
Атака українських безпілотників спричинила колапс у аеропорту Сочі
13:31
Сирський: З початку року Росія втратила на фронті понад 290 тисяч військових
13:27
За час окупації в Маріуполі кількість дітей шкільного віку зменшилася вдвічі, а першокласників – втричі
13:24
фотоБудівля Херсонської ОДА горіла пів доби після російської атаки
12:55
футболВизначився розклад матчів "Динамо" та "Шахтаря" в Лізі конференцій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: