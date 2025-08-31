Сырский: С начала года Россия потеряла на фронте более 290 тысяч военнослужащих

С начала 2025 года российская армия потеряла более 290 тысяч убитыми и тяжелоранеными по всей линии фронта.

Источник: доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президенту Зеленскому 31 августа

Детали: Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, где сосредоточили основные усилия, но не реализовали ни одной из своих стратегических задач.

Реклама:

На отдельных участках фронта продолжаются стабилизационные мероприятия.

Зеленский отметил, что украинские подразделения еженедельно пополняют "обменный фонд" российскими пленными.

Проанализирована также ситуация на Запорожском направлении, в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. ВСУ готовы к новым атакам.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию на приграничье Сумщины и в Харьковской области. Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланированы и новые дипстрайки".

Что этому предшествовало: