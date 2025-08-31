Сырский: С начала года Россия потеряла на фронте более 290 тысяч военнослужащих
С начала 2025 года российская армия потеряла более 290 тысяч убитыми и тяжелоранеными по всей линии фронта.
Источник: доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президенту Зеленскому 31 августа
Детали: Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, где сосредоточили основные усилия, но не реализовали ни одной из своих стратегических задач.
На отдельных участках фронта продолжаются стабилизационные мероприятия.
Зеленский отметил, что украинские подразделения еженедельно пополняют "обменный фонд" российскими пленными.
Проанализирована также ситуация на Запорожском направлении, в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. ВСУ готовы к новым атакам.
Дословно: "Детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию на приграничье Сумщины и в Харьковской области. Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланированы и новые дипстрайки".
Что этому предшествовало:
- Ранее Генштаб ВСУ заявил, что сезонная наступательная кампания России закончилась ничем.