Росія атакувала Херсон: загинула жінка, шестеро людей поранені
Російські війська у неділю близько 12.00 завдали ударів по Херсону, внаслідок чого загинула жінка, ще щонайменше шестеро людей поранені.
Джерела: Херсонська обласна прокуратура, очільник ОВА Олександр Прокудін
Деталі: За даними слідства, 31 серпня 2025 року близько 12:00 російські військові атакували дроном одну з вулиць Херсона.
Внаслідок атаки загинула жінка.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Також у неділю російські військові обстріляли центральну частину міста.
Снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок.
Станом на 13.43 відомо про шістьох постраждалих через атаку РФ.
Що цьому передувало:
- Напередодні, 30 серпня, армія РФ влучила артилерією по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, унаслідок атаки у будівлі спалахнула пожежа, яку гасили до ранку.