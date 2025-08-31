Росія атакувала Херсон: загинула жінка, шестеро людей поранені

Російські війська у неділю близько 12.00 завдали ударів по Херсону, внаслідок чого загинула жінка, ще щонайменше шестеро людей поранені.

Джерела: Херсонська обласна прокуратура, очільник ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За даними слідства, 31 серпня 2025 року близько 12:00 російські військові атакували дроном одну з вулиць Херсона.

Внаслідок атаки загинула жінка.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також у неділю російські військові обстріляли центральну частину міста.

Снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок.

Станом на 13.43 відомо про шістьох постраждалих через атаку РФ.

Що цьому передувало: