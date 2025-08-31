Россия атаковала Херсон: погибла женщина, шесть человек ранены

Последствия атаки РФ по Херсону 31 августа 2025 года / глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Российские войска в воскресенье около 12:00 нанесли удары по Херсону, в результате чего погибла женщина, ещё как минимум шесть человек получили ранения.

Источники: Херсонская областная прокуратура, глава ОВА Александр Прокудин

Детали: По данным следствия, 31 августа 2025 года около 12:00 российские военные атаковали дроном одну из улиц Херсона.

Реклама:

В результате атаки погибла женщина.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также в воскресенье российские военные обстреляли центральную часть города.

РЕКЛАМА:

Снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, административное здание, а также жилой дом.

По состоянию на 13:43 известно о шестерых пострадавших в результате атаки РФ.

Что этому предшествовало: