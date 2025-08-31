Россия атаковала Херсон: погибла женщина, шесть человек ранены
Российские войска в воскресенье около 12:00 нанесли удары по Херсону, в результате чего погибла женщина, ещё как минимум шесть человек получили ранения.
Источники: Херсонская областная прокуратура, глава ОВА Александр Прокудин
Детали: По данным следствия, 31 августа 2025 года около 12:00 российские военные атаковали дроном одну из улиц Херсона.
В результате атаки погибла женщина.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Также в воскресенье российские военные обстреляли центральную часть города.
Снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, административное здание, а также жилой дом.
По состоянию на 13:43 известно о шестерых пострадавших в результате атаки РФ.
Что этому предшествовало:
- Накануне, 30 августа, армия РФ обстреляла артиллерией здание Херсонской областной государственной администрации. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, который тушили до утра.