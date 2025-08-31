У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70
Неділя, 31 серпня 2025, 17:27
Спецпризначенці ГУР з підрозділу "Примари" завдали удару по військовій інфраструктурі РФ у тимчасово окупованому Криму та знищили низку цілей.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Деталі: Серед знищених цілей - радіотелескоп РТ-70, який Росія використовувала для військових комунікацій. Також знищено:
- радіолокаційний комплекс "Утёс-Т";
- комплекс "Ґлонасс" у куполі;
- берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1";
- радар 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РФ РТ-70 pic.twitter.com/XG0w2hMGiJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 31, 2025
У ГУР наголосили, що "Примари" продовжують системно нищити російську систему ППО та стратегічні об’єкти на півострові.
