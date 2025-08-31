Усі розділи
У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70

Ольга КацімонНеділя, 31 серпня 2025, 17:27
У Криму Примари ГУР знищили російський радіотелескоп РТ-70
Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Спецпризначенці ГУР з підрозділу "Примари" завдали удару по військовій інфраструктурі РФ у тимчасово окупованому Криму та знищили низку цілей.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Серед знищених цілей - радіотелескоп РТ-70, який Росія використовувала для військових комунікацій. Також знищено:

  • радіолокаційний комплекс "Утёс-Т";
  • комплекс "Ґлонасс" у куполі;
  • берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1";
  • радар 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

У ГУР наголосили, що "Примари" продовжують системно нищити російську систему ППО та стратегічні об’єкти на півострові.

Що цьому передувало:

  • У ніч на 30 серпня сили ГУР атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області РФ.

ГУРРосіяКримросійсько-українська війна
