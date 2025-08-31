В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70

Спецназовцы ГУР из подразделения "Призраки" нанесли удар по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму и уничтожили ряд целей.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Подробности: Среди уничтоженных объектов - радиотелескоп РТ-70, который Россия использовала для военных коммуникаций. Также уничтожены:

радиолокационный комплекс "Утёс-Т";

комплекс "Глонасс" в куполе;

береговая РЛС МР-10М1 "Мыс М1";

радар 96Л6-АП в составе ЗРК С-400.

У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РФ РТ-70

В ГУР подчеркнули, что "Призраки" продолжают системно уничтожать российскую систему ПВО и стратегические объекты на полуострове.

