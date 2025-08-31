Все разделы
В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70

Ольга КацимонВоскресенье, 31 августа 2025, 17:27
В Крыму Призраки ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
Главное управление разведки Минобороны Украины

Спецназовцы ГУР из подразделения "Призраки" нанесли удар по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму и уничтожили ряд целей.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Подробности: Среди уничтоженных объектов - радиотелескоп РТ-70, который Россия использовала для военных коммуникаций. Также уничтожены:

  • радиолокационный комплекс "Утёс-Т";
  • комплекс "Глонасс" в куполе;
  • береговая РЛС МР-10М1 "Мыс М1";
  • радар 96Л6-АП в составе ЗРК С-400.

В ГУР подчеркнули, что "Призраки" продолжают системно уничтожать российскую систему ПВО и стратегические объекты на полуострове.

Что этому предшествовало:

  • В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ.

