В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
Воскресенье, 31 августа 2025, 17:27
Спецназовцы ГУР из подразделения "Призраки" нанесли удар по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму и уничтожили ряд целей.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Подробности: Среди уничтоженных объектов - радиотелескоп РТ-70, который Россия использовала для военных коммуникаций. Также уничтожены:
- радиолокационный комплекс "Утёс-Т";
- комплекс "Глонасс" в куполе;
- береговая РЛС МР-10М1 "Мыс М1";
- радар 96Л6-АП в составе ЗРК С-400.
У Криму "Примари" ГУР знищили російський радіотелескоп РФ РТ-70 pic.twitter.com/XG0w2hMGiJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 31, 2025
В ГУР подчеркнули, что "Призраки" продолжают системно уничтожать российскую систему ПВО и стратегические объекты на полуострове.
Что этому предшествовало:
- В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ.