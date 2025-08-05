Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував екскерівника Рубіжанської МВА
Вищий антикорупційний суд України застосував до екскерівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка у справі про корупцію в закупівлях РЕБ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із альтернативою застави у розмірі 6 млн грн.
Джерело: "Суспільне", пресслужба САП
Деталі: Суд також викликав детективів НАБУ, які проводили затримання та обшук в Андрія Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку, та як поводив себе Андрій Юрченко під час обшуку.
Адвокати Андрія Юрченка заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.
Перед цим слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.Також Вищий антикорупційний суд обрав директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн.
Передісторія:
- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- Згодом НАБУ і САП учтонили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- ВАКС обрав Гайдаю запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнєцова суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення 8 млн. грн застави.