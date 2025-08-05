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Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував екскерівника Рубіжанської МВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 серпня 2025, 19:40
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: суд арештував екскерівника Рубіжанської МВА
андрій Юрченко, фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд України застосував до екскерівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка у справі про корупцію в закупівлях РЕБ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб із альтернативою застави у розмірі 6 млн грн.

Джерело: "Суспільне", пресслужба САП

Деталі: Суд також викликав детективів НАБУ, які проводили затримання та обшук в Андрія Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку, та як поводив себе Андрій Юрченко під час обшуку.

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Адвокати Андрія Юрченка заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Перед цим слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини, який є підозрюваним у справі про закупівлю РЕБ і БПЛА, запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 2 млн грн.Також Вищий антикорупційний суд обрав директорці компанії ТОВ "АКОПТЕРС" Євгенії Сидельниковій, яка є підозрюваною у справі про закупівлю РЕБ та БпЛА, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн. 

Передісторія:

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НАБУАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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