NYT: Трамп має намір провести зустріч із Путіним наступного тижня

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися із лідером Кремля Володимиром Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомили виданню дві особи, обізнані з планом, Трамп має намір зустрітися особисто з Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським.

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За даними видання, Трамп розповів про свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами та Зеленським у середу. Європейські лідери не будуть присутні на цих зустрічах.

The New York Times невідомо, чи погодилися Путін і Зеленський з планом Трампа, але Зеленський брав участь у згаданій телефонній розмові.

У телефонній розмові також брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

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