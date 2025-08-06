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NYT: Трамп має намір провести зустріч із Путіним наступного тижня

Тетяна ОлійникСереда, 6 серпня 2025, 22:15
NYT: Трамп має намір провести зустріч із Путіним наступного тижня
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися із лідером Кремля Володимиром Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомили виданню дві особи, обізнані з планом, Трамп має намір зустрітися особисто з Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським.

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За даними видання, Трамп розповів про свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами та Зеленським у середу. Європейські лідери не будуть присутні на цих зустрічах. 

The New York Times невідомо, чи погодилися Путін і Зеленський з планом Трампа, але Зеленський брав участь у згаданій телефонній розмові.

У телефонній розмові також брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

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Що передувало: 

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф провів "продуктивну зустріч" з  Путіним.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни

ПутінЗеленський
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