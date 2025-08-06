NYT: Трамп має намір провести зустріч із Путіним наступного тижня
Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися із лідером Кремля Володимиром Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: The New York Times
Деталі: Як повідомили виданню дві особи, обізнані з планом, Трамп має намір зустрітися особисто з Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього планує провести тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським.
За даними видання, Трамп розповів про свої плани під час телефонної розмови з європейськими лідерами та Зеленським у середу. Європейські лідери не будуть присутні на цих зустрічах.
The New York Times невідомо, чи погодилися Путін і Зеленський з планом Трампа, але Зеленський брав участь у згаданій телефонній розмові.
У телефонній розмові також брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
Що передувало:
- Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
- Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф провів "продуктивну зустріч" з Путіним.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни