CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно

Путін і Трамп у 2019 році. Фото - getty images

Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

Джерело: CNN

Деталі: Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі, повідомляє чиновник Білого дому.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

"Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", – заявила вона.

Що передувало:

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