CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно
Середа, 6 серпня 2025, 23:38
Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.
Джерело: CNN
Деталі: Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі, повідомляє чиновник Білого дому.
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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.
"Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", – заявила вона.
Що передувало:
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- Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
- Трамп назвав зустріч "продуктивною.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.