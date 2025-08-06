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CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно

Тетяна ОлійникСереда, 6 серпня 2025, 23:38
CNN: Провести зустріч Путіна і Трампа вже наступного тижня буде складно
Путін і Трамп у 2019 році. Фото - getty images

Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

Джерело: CNN

Деталі: Попри те, що Трамп заявив про плани зустрітися з Путіним наступного тижня, підготувати зустріч у такий короткий термін буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі, повідомляє чиновник Білого дому.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що бажання зустрітися з Трампом висловила російська сторона.

"Президент відкритий для зустрічей як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", – заявила вона.

Що передувало: 

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  • Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав зустріч "продуктивною.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

ТрампПутінСШАросійсько-українська війна
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