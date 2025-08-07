Усі розділи
Розмова з Мерцом, контакти з Францією та Італією – Зеленський розповів про свій графік на четвер

Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 10:22

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер матиме "багато дзвінків і контактів" для просування на шляху до миру та "гарантування незалежності України за будь-яких обставин".

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат".

Деталі: Зеленський додав, що 6 серпня після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, він також говорив окремо ще з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир… Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою", – зазначив президент.

За його словами, пошук реальних рішень для припинення війни може стати "дійсно результативним" саме на рівні лідерів, тому наразі потрібно визначитись із часом для такого формату та з колом питань.

Передісторія: 

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав її продуктивною.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.

