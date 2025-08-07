Усі розділи
Ексначальник СІЗО в Таганрозі особисто наказував катувати журналістку Рощину – Нацполіція

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 10:26
Ексначальник СІЗО в Таганрозі особисто наказував катувати журналістку Рощину – Нацполіція
Фото із соцмереж Вікторії Рощиної

Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора №2 міста Таганрог Ростовської області, який особисто наказував підлеглим катувати українську журналістку Вікторію Рощину.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка (Вікторія Рощина), затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора".

Деталі: У поліції зазначили, що в СІЗО журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, до Рощиної застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Слідчі задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.

Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.

Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку.

"Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів", - зазначили у поліції.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших причетних до воєнних злочинів проти українських полонених.

Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війнуяк на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • Президент Володимир Зеленський 2 серпня нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.

полоненімедіа
