Ексначальник СІЗО в Таганрозі особисто наказував катувати журналістку Рощину – Нацполіція
Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора №2 міста Таганрог Ростовської області, який особисто наказував підлеглим катувати українську журналістку Вікторію Рощину.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Дослівно: "У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка (Вікторія Рощина), затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора".
Деталі: У поліції зазначили, що в СІЗО журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, до Рощиної застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.
Слідчі задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.
Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.
Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку.
"Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів", - зазначили у поліції.
Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших причетних до воєнних злочинів проти українських полонених.
Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців
Передісторія:
- В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
- У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.
- Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- Президент Володимир Зеленський 2 серпня нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.