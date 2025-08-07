Ексначальник СІЗО в Таганрозі особисто наказував катувати журналістку Рощину – Нацполіція

Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора №2 міста Таганрог Ростовської області, який особисто наказував підлеглим катувати українську журналістку Вікторію Рощину.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "У період керівництва підозрюваного в СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресивного поводження із незаконно утримуваними громадянами України, зокрема цивільними особами. Серед потерпілих — відома українська журналістка (Вікторія Рощина), затримана російськими військовими на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапована до цього ізолятора".

Деталі: У поліції зазначили, що в СІЗО журналістка зазнала системних катувань, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі, а також була позбавлена можливості спати чи сидіти вдень. Окрім цього, до Рощиної застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Слідчі задокументували обставини злочину, зібрали свідчення свідків, відновили хронологію незаконного переміщення та утримання потерпілої, а також зафіксували порушення міжнародного гуманітарного права.

Дії фігуранта кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до міжнародних стандартів.

Розслідування довело, що ці злочини були організовані умисно: начальник СІЗО особисто віддавав накази підлеглим щодо застосування фізичного та морального тиску на журналістку.

"Усвідомлюючи її цивільний статус і захист, гарантований міжнародним гуманітарним правом, він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів", - зазначили у поліції.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших причетних до воєнних злочинів проти українських полонених.

Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія: