Вбитій у полоні журналістці Рощиній присвоєно орден Свободи

Президент Володимир Зеленський 2 серпня нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яку росіяни вбили у полоні в жовтні 2024 року.

Джерело: Зеленський в Instagram

Пряма мова Зеленського: "У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова.

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Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям.

У лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи. Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній".

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