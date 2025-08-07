Усі розділи
Четвер, 7 серпня 2025, 12:24
Шмигаль: Працівники ТЦК та САП з 1 вересня мають фіксувати вручення повісток на бодікамери
З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані носити бодікамери й фіксувати на відео вручення повісток або перевірку документів.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль

Пряма мова: " З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність".

Деталі: За його словами, цей крок має забезпечити прозорість і законність роботи груп оповіщення, а також захистити права як військовозобовʼязаних, так і самих працівників ТЦК.

Наразі забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Триває робота із  закупівлі додаткових засобів.

  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосувала сльозогінний газ та проводила затримання. Національна поліція розпочала розслідування обставин інциденту.
  • 3 серпня у селі Бузьке на Миколаївщині місцеві чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК, коли ті проводили оповіщення про мобілізацію.
  • 5 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом інамагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію. За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та Черкаського райуправління, вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини.

