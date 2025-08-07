Шмигаль: Працівники ТЦК та САП з 1 вересня мають фіксувати вручення повісток на бодікамери

З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані носити бодікамери й фіксувати на відео вручення повісток або перевірку документів.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль

Пряма мова: " З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність".

Деталі: За його словами, цей крок має забезпечити прозорість і законність роботи груп оповіщення, а також захистити права як військовозобовʼязаних, так і самих працівників ТЦК.

Наразі забезпеченість бодікамерами становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

