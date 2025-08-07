За підозрюваних у справі про закупівлю БпЛА і засобів РЕБ Гайдая та Мишанського внесли застави
За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та полковника Нацгвардії Василя Мишанського, яких викрили в масштабній корупції, внесли заставу.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на їхніх адвокатів
Деталі: За Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень, за Мишанського – 2 мільйони гривень.
За словами захисника Гайдая Романа Кругляка, "заставу внесли фізичні особи" після чого, о 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.
Адвокат Мишанського розповів, що за нього заставу внесли гвардійці.
Обом підсудним заборонили залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.
Оновлено: За даними джерела "Української правди" заставу внесли і за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.
Що передувало:
- 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- Згодом НАБУ і САП учтонили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- ВАКС обрав Гайдаю запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнєцова суд відправив під варту на 60 діб з можливістю внесення 8 млн. грн застави.