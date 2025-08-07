За підозрюваних у справі про закупівлю БпЛА і засобів РЕБ Гайдая та Мишанського внесли застави

За колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та полковника Нацгвардії Василя Мишанського, яких викрили в масштабній корупції, внесли заставу.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на їхніх адвокатів

Деталі: За Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень, за Мишанського – 2 мільйони гривень.

За словами захисника Гайдая Романа Кругляка, "заставу внесли фізичні особи" після чого, о 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.

Адвокат Мишанського розповів, що за нього заставу внесли гвардійці.

Обом підсудним заборонили залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.

Оновлено: За даними джерела "Української правди" заставу внесли і за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.

Що передувало: