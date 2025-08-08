У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
У п′ятницю, 8 серпня у Києві прощаються з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року.
Джерело: УП
Деталі: У Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблою журналісткою.
Після цього відбудеться прощання з Вікторією на Майдані Незалежності та поховання на Байковому кладовищі у Києві.
Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них за коментарями під час прощання.
Вікторія прийшла в журналістику в 16 років. Спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. З початком повномасштабної війни робила репортажі з гарячих точок та з окупованих територій. Частина її робіт виходила і на "Українській правді".
Передісторія:
- В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
- У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.
- Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- Президент Володимир Зеленський 2 серпня нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.