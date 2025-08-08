У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні

Усі розділи
Станіслав ПогоріловП'ятниця, 8 серпня 2025, 14:22
фото: УП

У п′ятницю, 8 серпня у Києві прощаються з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року. 

Джерело: УП

Деталі: У Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблою журналісткою.

Фото: УП

Після цього відбудеться прощання з Вікторією на Майдані Незалежності та поховання на Байковому кладовищі у Києві.

 
Фото: УП

Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них за коментарями під час прощання.

Вікторія прийшла в журналістику в 16 років. Спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. З початком повномасштабної війни робила репортажі з гарячих точок та з окупованих територій. Частина її робіт виходила і на "Українській правді".

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

 
Фото: УП

Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війнуяк на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • Президент Володимир Зеленський 2 серпня нагородив Вікторію Рощину орденом Свободи.

полоненімедіаросійсько-українська війна
У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
