У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні

У п′ятницю, 8 серпня у Києві прощаються з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року.

Джерело: УП

Деталі: У Михайлівському соборі пройшла панахида за загиблою журналісткою.

Фото: УП

Після цього відбудеться прощання з Вікторією на Майдані Незалежності та поховання на Байковому кладовищі у Києві.

Фото: УП

Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала. Родина журналістки просить не звертатися до них за коментарями під час прощання.

Вікторія прийшла в журналістику в 16 років. Спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. З початком повномасштабної війни робила репортажі з гарячих точок та з окупованих територій. Частина її робіт виходила і на "Українській правді".

Фото: УП

Передісторія: