СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову: наказував використовувати полонених як "живий щит"

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову за воєнні злочини проти українських військових.

Джерело: СБУ

Деталі: За матеріалами слідства, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що наказав своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Також він розпорядився відправляти полонених українських захисників, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному та використовувати їх як "живий щит" від атак дронів Сил оборони.

Дослівно: "Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)"

