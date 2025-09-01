Усі розділи
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову: наказував використовувати полонених як "живий щит"

Понеділок, 1 вересня 2025, 18:17
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову: наказував використовувати полонених як живий щит
фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову за воєнні злочини проти українських військових.

Джерело: СБУ

Деталі: За матеріалами слідства, під час виступу перед російськими пропагандистами Кадиров заявив, що наказав своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Також він розпорядився відправляти полонених українських захисників, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному та використовувати їх як "живий щит" від атак дронів Сил оборони.

Дослівно: "Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)"

Що передувало:

  • 30 жовтня 2024 року Кадиров заявив, що наказав командирам "Ахмата" більше не брати українських бійців в полон.
  • 15 вересня командир "Ахмата" Апті Алаудінов відмовився визволяти з українського полону мешканців Чечні та порадив "змити їхню ганьбу кров'ю" і зробити, щоб їх убили.
  • У серпні державний проєкт ГУР Міноборони України "Хочу жить" опублікував відео з російськими військовополоненими, які кажуть, що вони з Грозного і, як стверджує проєкт, були захоплені в Курській області РФ.
  • 2 листопада Кадиров заявив, що скасував свій наказ бійцям "Ахмата" не брати в полон українських військових.
  • 4 грудня правитель російської Чечні Рамзан Кадиров відвідав українських військовополонених і пригрозив використовувати їх як живий щит від безпілотників, що атакують республіку.
  • Служба безпеки України ще у вересні 2022 року оголосила в розшук ватажка окупованої Чечні Рамзана Кадирова.

