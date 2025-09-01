ЗМІ: Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про контакти з РФ
Журналісти "Радіо Свобода" дізнались, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на джерела у правоохоронних органах
Деталі: За словами підозрюваного, у нього був син-військовослужбовець ЗСУ, який у 2023 році зник безвісти на Бахмутському напрямку.
Дослівно: "Далі, з його слів, він почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ (наразі слідством невстановленими – ред.), які нібито надали йому інформацію, що син загинув.
Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні".
Деталі: Також він розповів, що повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові, і згадав про Андрія Парубія, якого, за його словами, бачив "неодноразово".
Надалі, продовжуючи контактувати з представниками Росії, підозрюваний почав готуватися до вбивства: отримав зброю, придбав велосипед і шолом, а також за підробленими документами купив автомобіль, на якому стежив за політиком.
За даними журналістів "Радіо Свобода", цю інформацію підозрюваний озвучив під час перших допитів, однак зараз її перевіряє слідство.
Крім того, журналісти видання "Високий замок" з посиланням на свої джерела повідомляли, що "росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика".
Що передувало:
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Правоохоронці заявили, що зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру у вбивстві народного депутата затриманому 52-річному львів’янину. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".
- Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.