Польща закрила аеропорти в Любліні, Ряшіві і Варшаві через "незаплановану військову активність"

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 02:15
Польща закрила аеропорти в Любліні, Ряшіві і Варшаві через незаплановану військову активність
Скриншот: Федеральне авіаційне управління США

В ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну, Польща закрила міжнародні аеропорти "Ряшів-Ясенка", "Люблін" і обидва аеропорти в Варшаві через "незаплановану військову активність".

Джерело: екстренне повідомлення авіаперсоналу (NOTAM)

Дослівно: "Через незаплановану військову активність, повʼязану із забезпеченням державної безпеки"

Деталі: Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що "активувало всі необхідні процедури", щоб забезпечити захист повітряного простору. 

Ймовірно, Польща вперше збиває російські безпілотники, які залетіли на її територію.

Оновлено: Пізніше аналогічне повідомлення прийшло стосовно аеропортів Любліна та Варшави.

Довідково: "Ряшів-Ясенка" – ключовий логістичний вузол для передачі західної допомоги Україні.

Передісторія: 

  • Повітряні сили ЗСУ повідомляли про заліт російських ударних безпілотників в повітряний простір Польщі. 

Польщабезпілотникиросійсько-українська війна
