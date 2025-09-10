Польща закрила аеропорти в Любліні, Ряшіві і Варшаві через "незаплановану військову активність"
В ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну, Польща закрила міжнародні аеропорти "Ряшів-Ясенка", "Люблін" і обидва аеропорти в Варшаві через "незаплановану військову активність".
Джерело: екстренне повідомлення авіаперсоналу (NOTAM)
Дослівно: "Через незаплановану військову активність, повʼязану із забезпеченням державної безпеки"
Деталі: Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що "активувало всі необхідні процедури", щоб забезпечити захист повітряного простору.
Ймовірно, Польща вперше збиває російські безпілотники, які залетіли на її територію.
Оновлено: Пізніше аналогічне повідомлення прийшло стосовно аеропортів Любліна та Варшави.
Довідково: "Ряшів-Ясенка" – ключовий логістичний вузол для передачі західної допомоги Україні.
Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли про заліт російських ударних безпілотників в повітряний простір Польщі.