Польша закрыла аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве из-за "незапланированной военной активности"

В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности".

Источник: экстренное сообщение авиаперсонала (NOTAM)

Дословно: "Из-за незапланированной военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности"

Детали: Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что "активировало все необходимые процедуры", чтобы обеспечить защиту воздушного пространства.

Вероятно, Польша впервые сбивает беспилотники, которые залетели на ее территорию.

Обновлено: Позже аналогичное сообщение пришло в отношении аэропортов Люблина и Варшавы.

Справочно: "Жешув-Ясенка" – ключевой логистический узел для передачи западной помощи Украине.

