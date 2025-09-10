Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша закрыла аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве из-за "незапланированной военной активности"

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 02:15
Польша закрыла аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве из-за незапланированной военной активности
Скриншот: Федеральное авиационное управление США

В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности".

Источник: экстренное сообщение авиаперсонала (NOTAM)

Дословно: "Из-за незапланированной военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности"

Реклама:

Детали: Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что "активировало все необходимые процедуры", чтобы обеспечить защиту воздушного пространства.

Вероятно, Польша впервые сбивает беспилотники, которые залетели на ее территорию.

Обновлено: Позже аналогичное сообщение пришло в отношении аэропортов Люблина и Варшавы.

РЕКЛАМА:

Справочно: "Жешув-Ясенка" – ключевой логистический узел для передачи западной помощи Украине.

Предыстория:

  • Воздушные силы ВСУ сообщали о залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши. 

Польшабеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Польша
На жилой дом в Польше упал беспилотник
Пропаганда РФ пытается переложить вину на Украину за дроны над Польшей – ЦПД
В Польше рассказали о состоянии энергетической инфраструктуры после налета дронов РФ
Последние новости
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
12:01
Убийство украинки в США: парень Заруцкой раскритиковал судью, отпустившую подозреваемого
Все новости...
Реклама:
Реклама: