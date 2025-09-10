Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну

В ніч на 10 вересня Польща привела сили протиповітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно: "У зв'язку з черговою атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах розташованих на території України. Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач ЗС активізував усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Деталі: Відомство повідомило, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо у прикордонних районах, прилеглих до зони обстрілів.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

Передісторія:

