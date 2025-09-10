Усі розділи
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на 10 вересня Польща привела сили протиповітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Джерело: Оперативне командування Збройних Сил Польщі в соцмережі Х

Дослівно: "У зв'язку з черговою атакою Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах розташованих на території України. Для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач ЗС активізував усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Деталі: Відомство повідомило, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо у прикордонних районах, прилеглих до зони обстрілів.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться в офіційній заяві Міноборони Польщі.

Передісторія: 

  • У ніч на 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.
  • Під час російської атаки на Україну, польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність".

ПольщаППОбезпілотникиросійсько-українська війна
