Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности из-за российской атаки на Украину

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 02:35
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 10 сентября Польша привела силы противовоздушной обороны и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной ракетной атаки России на Украину.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х

Дословно: "В связи с очередной атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам расположенных на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий ВС активизировал все необходимые процедуры. В нашем пространстве действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

Детали: Ведомство сообщило, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту граждан, особенно в приграничных районах, прилегающих к зоне обстрелов.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

Предыстория:

  • В ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.
  • Во время российской атаки на Украину, польский международный аэропорт "Жешув-Ясенка" закрыли из-за "незапланированной военной активности".

ПольшаПВОбеспилотникироссийско-украинская война
