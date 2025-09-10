Удар по Яровій на Донеччині: загинули 25 людей, ще 18 були поранені

Внаслідок удару росіян авіабомбою 9 вересня по селищу Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям загинули 25 людей, ще 18 були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти".

Деталі: За його словами, також у Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

Оновлено. В Национальной полиции уточнили, что россияне сбросили на Ярову "КАБ-250", среди 25 погибших 16 женщин и 9 мужчин, среди 18 раненых 13 женщин и 5 мужчин.

Що було раніше: 9 вересня російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. За словами президента Володимира Зеленського, "такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу".