Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по Яровой на Донеччине: погибли 25 человек, еще 18 были ранены

Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 10:12
Удар по Яровой на Донеччине: погибли 25 человек, еще 18 были ранены
фото: МВД

В результате удара российской авиабомбой 9 сентября по поселку Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям погибли 25 человек, еще 18 были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Краматорский район. В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, поврежден служебный автомобиль Укрпочты".

Реклама:

Детали: По его словам, также в Славянске повреждены 15 частных домов, нежилое помещение и промзона. В Краматорске повреждены 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля; в Семеновке погиб человек, поврежден частный дом. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

В Северске Бахмутского района повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 227 человек, в том числе 46 детей.

РЕКЛАМА:

Обновлено. В Национальной полиции уточнили, что россияне сбросили на Яровую "КАБ-250", среди 25 погибших 16 женщин и 9 мужчин, среди 18 раненых 13 женщин и 5 мужчин.

Что предшествовало: 9 сентября российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент выдачи пенсий мирным жителям. По словам президента Владимира Зеленского, "такие удары России точно не должны остаться без надлежащей реакции со стороны мира".

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополнено, видеоУдарные БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
Все новости...
Донецкая область
РФ нанесла удар по Константиновке из артиллерии и авиабомбами: пять человек ранены, горят дома
Россияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: погибли 24 человека
Россияне атаковали Новодонецкое: 2 погибших и 2 раненых
Последние новости
07:32
В Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов
07:07
ВМС Украины нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму
06:48
Силы обороны Украины уничтожили еще 880 российских оккупантов – Генштаб
06:33
В США подали в суд на Roblox и Discord из-за сексуальной эксплуатации и самоубийства подростка
05:38
Киевская ОВА прокомментировала повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе
05:21
дополнено, видеоУдарные БпЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ
04:00
Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях
03:47
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
03:02
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
02:22
Россия хочет выкупить обратно у Турции комплексы С-400, которые продала в 2017 году
Все новости...
Реклама:
Реклама: