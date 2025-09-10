Удар по Яровой на Донеччине: погибли 25 человек, еще 18 были ранены

В результате удара российской авиабомбой 9 сентября по поселку Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям погибли 25 человек, еще 18 были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Краматорский район. В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, поврежден служебный автомобиль Укрпочты".

Детали: По его словам, также в Славянске повреждены 15 частных домов, нежилое помещение и промзона. В Краматорске повреждены 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля; в Семеновке погиб человек, поврежден частный дом. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

В Северске Бахмутского района повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 227 человек, в том числе 46 детей.

Обновлено. В Национальной полиции уточнили, что россияне сбросили на Яровую "КАБ-250", среди 25 погибших 16 женщин и 9 мужчин, среди 18 раненых 13 женщин и 5 мужчин.

Что предшествовало: 9 сентября российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент выдачи пенсий мирным жителям. По словам президента Владимира Зеленского, "такие удары России точно не должны остаться без надлежащей реакции со стороны мира".