Пристрої для прослуховування в квартирі Міндіча знайшли після зміни установи, що робила перевірку – УП

Михайло Ткач, Анастасія ПроцСереда, 10 вересня 2025, 11:55
Пристрої для прослуховування в квартирі Міндіча знайшли після зміни установи, що робила перевірку – УП
ТІМУР МІНДІЧ. ФОТО: NASHIGROSHI.ORG

Станом на осінь 2024 року квартиру бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча могли перевіряти на наявність прослуховуючих пристроїв двічі на тиждень, але жодного разу не зафіксували факт прослуховування.

стаття УП "Виграли битву, але не війну. Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення"

Деталі: За даними співрозмовників серед впливових політиків, після публікації УП про прослуховування квартири Міндіча Офіс президента не одразу повірив у достовірність інформації. Водночас Банкова через різні канали намагалася перевірити, чи ця історія не була вигадана спеціально, щоб залякати владу в момент загрози для незалежності НАБУ і САП.

Дослівно зі статті: "Можливо, саме тому квартиру Міндіча перевірили майже за два тижні після появи інформації про "прослушку". І саме тому, за даними джерел "Української правди" у правоохоронних колах, цього разу перевірку здійснювала не та державна установа, яка безуспішно перевіряла квартиру раніше. 

Свідченням того, що ОП виявив прослуховуючі пристрої не в стелі, а в підлозі квартири Міндіча, може бути одне раптове звільнення. 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень". 

Деталі: Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, після відставки Котін виїхав з країни. Зазначається, що численні джерела УП ще рік тому називали сферою впливу Міндіча саме "Енергоатом".

Редакції не вдалося підтвердити, чи бував Котін у квартирі Міндіча. Зміст виявлених записів поки що не розголошують. Це, за даними УП, викликає нову хвилю зацікавленості в Офісі президента, який через різні контакти намагається з’ясувати деталі або хоча б період, до якого належать записи.

Оскільки за даними співрозмовників "Української правди" в політичних і бізнесових колах, серед гостей Міндіча могли бути не лише впливові люди, а й перша особа держави.

Що передувало: 

  • У липні УП з посиланням на впливового співрозмовника в антикорорганах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. І саме з цим джерело також пов'язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях.
  • За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".

Нагадаємо:

  • У грудні 2023 року журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.
  • Також повідомлялось, що після розслідування "Схем" Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя Котіна.
  • Станом на травень 2024 року Котін, попри обіцянку, так і не вказав у декларації за 2023 рік проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, який влітку 2023 року разом із землею придбала його теща за майже 7 млн грн - там оселився сам посадовець з родиною.
  • 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.

