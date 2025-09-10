Устройства для прослушивания в квартире Миндича нашли после смены учреждения, проводившего проверку – УП

По состоянию на осень 2024 года квартиру бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича могли проверять на наличие прослушивающих устройств дважды в неделю, но ни разу не зафиксировали факт прослушивания.

Источник: статья УП "Выиграли битву, но не войну. Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения"

Детали: По данным собеседников среди влиятельных политиков, после публикации УП о прослушивании квартиры Миндича Офис президента не сразу поверил в достоверность информации. В то же время Банковая через различные каналы пыталась проверить, не была ли эта история придумана специально, чтобы запугать власть в момент угрозы для независимости НАБУ и САП.

Дословно из статьи: "Возможно, именно поэтому квартиру Миндича проверили почти через две недели после появления информации о "прослушке". И именно поэтому, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных кругах, на этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру ранее.

Свидетельством того, что ОП обнаружило прослушивающие устройства не в потолке, а в полу квартиры Миндича, может быть одно внезапное увольнение. 21 августа Наблюдательный совет АО "НАЭК „Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий".

Детали: Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, после отставки Котин выехал из страны. Отмечается, что многочисленные источники УП еще год назад называли сферой влияния Миндича именно "Энергоатом".

Редакции не удалось подтвердить, бывал ли Котин в квартире Миндича. Содержание обнаруженных записей пока не разглашается. Это, по данным УП, вызывает новую волну интереса в Офисе президента, который через различные контакты пытается выяснить детали или хотя бы период, к которому относятся записи.

Поскольку, по данным собеседников "Украинской правды" в политических и деловых кругах, среди гостей Миндича могли быть не только влиятельные люди, но и первое лицо государства.

Что предшествовало:

В июле УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. И именно с этим источник также связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах.

По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

