Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сікорський після вторгнення дронів РФ: Не буду прикидатись, що гірше бути не може

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 20:00
Сікорський після вторгнення дронів РФ: Не буду прикидатись, що гірше бути не може
Сікорський. фото Getty Images

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр Польщі Радослав Сікорський вважає, що Польща може зазнати гіршого порушення повітряного простору, ніж той, що стався в ніч на 10 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Під час пресконференції в середу Сікорського запитали, чи можуть поляки, а особливо мешканці прикордонних населених пунктів Польщі, почуватися в безпеці.

Реклама:

На думку глави польського МЗС, реакція на події минулої ночі свідчить, що система протиповітряної оборони і система реагування держави "працює добре".

"Звичайно, це ворог, який вже три з половиною роки атакує нашого сусіда з великою інтенсивністю і жорстокістю, тому я не буду прикидатися, що гірше бути не може", – сказав він.

Сікорський водночас стверджує, що поляки і польська держава "підготувалися до цього кризового часу, і сьогодні ми можемо з гордістю сказати, що наша держава впоралася з завданням".

614РЕКЛАМА:

Що передувало: 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу

ПольщабезпілотникивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
відеоУ Польщі оголосили про фактичний старт місії НАТО "Східний вартовий"
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
Усі новини...
Польща
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Глава МЗС Словаччини: Хочу вірити, що дрони, які впали в Польщі, мали опинитись в Україні
Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: "Почалось!"
Останні новини
14:03
фотоРосіяни майже годину поливали вогнем Костянтинівку: загинули 3 людей, ще 7 – поранені
13:49
Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме
13:29
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
13:20
тенісУкраїна всуху обіграла Домініканську Республіку в Кубку Девіса
13:18
США пообіцяли захищати територію НАТО після вторгнення дронів РФ в Польщу
12:58
В ЄС збираються посилити візовий режим для росіян – Politico
12:57
Японія встановила новий рекорд довголіття: там живе майже 100 тисяч людей віком від 100 років
12:38
Сікорський вказав, як росіяни плутаються у власній брехні щодо атаки дронів
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:14
футболКлаф, Марінакіс, Зінченко: усе про новий клуб найзірковішого українця в англійській Прем'єр-лізі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: