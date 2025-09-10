Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сикорский после вторжения дронов РФ: Не буду притворяться, что хуже быть не может

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 20:00
Сикорский после вторжения дронов РФ: Не буду притворяться, что хуже быть не может
Сикорский. фото Getty Images

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский считает, что его страна может подвергнуться более серьезному нарушению воздушного пространства, чем то, которое произошло в ночь на 10 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Во время пресс-конференции в среду Сикорского спросили, могут ли поляки, а особенно жители приграничных населенных пунктов Польши, чувствовать себя в безопасности.

Реклама:

По мнению главы польского МИД, реакция на события прошлой ночью свидетельствует, что система противовоздушной обороны и система реагирования государства "работает хорошо".

"Конечно, это враг, который уже три с половиной года атакует нашего соседа с большой интенсивностью и жестокостью, поэтому я не буду притворяться, что хуже быть не может", – сказал он.

Сикорский в то же время утверждает, что поляки и польское государство "подготовились к этому кризисному времени, и сегодня мы можем с гордостью сказать, что наше государство справилось с задачей".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу

ПольшабеспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Польша
Зеленский упрекнул мир за мягкую реакцию на вторжение дронов РФ в Польшу: Действий – пока дефицит
Глава МИД Словакии: Хочу верить, что дроны, упавшие в Польше, должны были оказаться в Украине
Трамп отреагировал на залет дронов РФ в Польшу: "Началось!"
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: