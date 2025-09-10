Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір від російських дронів, але фіксує відсутність жорсткої реакції світу на вторгнення безпілотників держави-агресора в Польщу.
Джерело: вечірнє звернення глави держави
Пряма мова: "Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими.
На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит".
Деталі: Зеленський наголосив, що РФ випробовує межі можливого та реакцію світу.
Росіяни фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань, додав президент.
Пряма мова: "Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо".
Передісторія:
- Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни 10 вересня. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА. Станом на вечір середи було знайдено уламки 15 дронів.
- Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.
- У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.