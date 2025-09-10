Зеленский упрекнул мир за мягкую реакцию на вторжение дронов РФ в Польшу: Действий – пока дефицит

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает партнерам совместно защищать воздушное пространство, но фиксирует отсутствие жесткой реакции мира на вторжение беспилотников государства-агрессора в Польшу.

Источник: вечернее обращение главы государства

Прямая речь: "Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.

К сожалению, на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит".

Детали: Зеленский подчеркнул, что РФ испытывает пределы возможного и реакцию мира.

Россияне фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут, а что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений, добавил президент.

Прямая речь: "Украина предлагает скоординированно, продуманно, совместно защищать воздушное пространство. Мы представили партнерам, как это сделать. Детали понятны, как не дать расширяться войне и как остановить российские шаги по эскалации. Совместных сил для этого абсолютно достаточно".

Предыстория: