Зеленский упрекнул мир за мягкую реакцию на вторжение дронов РФ в Польшу: Действий – пока дефицит
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает партнерам совместно защищать воздушное пространство, но фиксирует отсутствие жесткой реакции мира на вторжение беспилотников государства-агрессора в Польшу.
Источник: вечернее обращение главы государства
Прямая речь: "Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными.
К сожалению, на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит".
Детали: Зеленский подчеркнул, что РФ испытывает пределы возможного и реакцию мира.
Россияне фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут, а что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений, добавил президент.
Прямая речь: "Украина предлагает скоординированно, продуманно, совместно защищать воздушное пространство. Мы представили партнерам, как это сделать. Детали понятны, как не дать расширяться войне и как остановить российские шаги по эскалации. Совместных сил для этого абсолютно достаточно".
Предыстория:
- Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА. По состоянию на вечер среды были найдены обломки 15 дронов.
- Спикер польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации.
- В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, а беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.