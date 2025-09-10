Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НПУ показала евакуацію з палаючої Ярової, де росіяни вбили 25 цивільних

Роман ПетренкоСереда, 10 вересня 2025, 21:12
НПУ показала евакуацію з палаючої Ярової, де росіяни вбили 25 цивільних
скриншот

Національна поліція оприлюднила відео, як "білі янголи" з волонтерами вивезли 8 людей, зокрема семирічну дівчинку з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти 9 вересня вбили 25 цивільних.

Джерело: НПУ

Дослівно: "Після того, як Росія ударом бомби вбила 25 цивільних, до поліції стали надходити заявки від жителів селища щодо евакуації.

Реклама:

Рейс був складним: по всьому селищу палали будинки внаслідок прильотів, небо заполонили ворожі дрони.

Жителі, побачивши екіпаж "Білий янгол", звертались просто на ходу. Поліцейські підхоплювали на борт усіх охочих".

614РЕКЛАМА:

Деталі: Зазначається, що серед врятованих були мама з семирічною донькою та маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані у безпеці.

Що передувало: Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. 

Донецька областьвбивствоевакуаціяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Донецька область
Росіяни атакували центр Краматорська: поранені троє людей
Удар по Яровій на Донеччині: загинули 25 людей, ще 18 були поранені
РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії та авіабомбами: п’ятеро поранених, палають будинки
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
фотоЧерез вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: