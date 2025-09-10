НПУ показала евакуацію з палаючої Ярової, де росіяни вбили 25 цивільних

Національна поліція оприлюднила відео, як "білі янголи" з волонтерами вивезли 8 людей, зокрема семирічну дівчинку з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти 9 вересня вбили 25 цивільних.

Джерело: НПУ

Дослівно: "Після того, як Росія ударом бомби вбила 25 цивільних, до поліції стали надходити заявки від жителів селища щодо евакуації.

Рейс був складним: по всьому селищу палали будинки внаслідок прильотів, небо заполонили ворожі дрони.

Жителі, побачивши екіпаж "Білий янгол", звертались просто на ходу. Поліцейські підхоплювали на борт усіх охочих".

Деталі: Зазначається, що серед врятованих були мама з семирічною донькою та маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані у безпеці.

Що передувало: Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям.